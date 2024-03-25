З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сили протиповітряної оборони збили понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві підкреслили, що цей результат є наслідком великої праці українських протиповітряних оборонних сил.

Проте в Міністерстві оборони України підкреслили, що країні все ще потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб ефективно захистити населення від російських атак.

Як зазначається, цивільна інфраструктура залишається основною метою ударів російської армії.