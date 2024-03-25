Про це повідомило Міністерство оборони України.
У відомстві підкреслили, що цей результат є наслідком великої праці українських протиповітряних оборонних сил.
Проте в Міністерстві оборони України підкреслили, що країні все ще потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб ефективно захистити населення від російських атак.
Як зазначається, цивільна інфраструктура залишається основною метою ударів російської армії.
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