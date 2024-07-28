У суботу, 27 липня, російські війська вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області: троє в Іванівці, по одному — у Костянтинівці та Торецьку.

Про це повідомляє Донецька ОВА у Telegram-каналі.

Зазначається, що ще 15 людей в області за добу дістали поранення. Зокрема, четверо поранених у Кураховому, по двоє у Катеринівці, Лимані та Костянтинівці, по одному в Торецьку, Рідкодубі, Мирнограді, Новогродівці та Зорі.

Загальна кількість вбитих Росією в області зросла до 2 110 без урахування Маріуполя та Волновахи. Кількість поранених збільшилась до 5 515.

Нагадаємо, минулої доби окупанти продовжили обстріли Запорізької області. Під ударом опинилися десять населених пунктів області, по яких ворог гатив із РСЗВ та із застосуванням авіації. Загалом противник завдав по області 368 обстрілів.