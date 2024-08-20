08:52 Партизани повідомили про значні втрати морської піхоти РФ у Курській області
08:33 Шольц заявив, що потрібно думати про перспективи миру та підтримувати Україну, аби не попустити перемогу РФ
08:16 На території військової частини в Києві виявили незаконно зареєстрований храм УПЦ МП, міг бути витік інформації
07:50 Олена Зеленська закликає до подальшої модернізації шкільного харчування в умовах війни
07:30 За добу 69 разів ворог обстріляв прикордоння Сумщини, чотири людини поранені
07:11 Умєров провів розмову з Остіном та розповів про операцію в Курській області, — Пентагон

19 серпня

22:56 Під контролем ЗСУ вже перебуває приблизно 100 населених пунктів Росії, — президент України
22:38 Володимир Зеленський оголосив про створення «міністерства української єдності»
22:30 Єрмак: завдання наступного Саміту – змусити Росію поважати суверенітет України
21:55 Проведення газопроводу з РФ в Китай відкладається мінімум на декілька років
21:34 Президент Чехії допускає вступ України в НАТО навіть за умови її часткової окупації
21:13 Володимир Зеленський оголосив про створення «міністерства української єдності»
21:11 Президент Зеленський розповів, чому підготовка операції на Курщині не розголошувалася
20:55 Зареєстровано законопроєкт, який передбачає заборону використання санкційних іноземних ресурсів
20:23 “Лишились лічені дні”: в Мирнограді на Донеччині закривають ринки та магазини та евакуюють підприємства
20:16 Росія відповість “конкретно й адекватно” на можливе збиття Польщею ракет над Україною
19:41 “Укренерго” завершує роботи над створенням захисту енергетичних об’єктів від атаки дронів
19:22 Трамп заяв, що Тейлор Свіфт “підтримала” його кандидатуру в президенти США
18:56 Відключення світла: Укренерго посилило графік відключення на 20 серпня
18:34 Суд продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку
18:16 Українців застерегли про нову хвилю кібератак, що пов’язані з темою військовополонених у Курській області
17:55 Україна може використовувати данську зброю по території Росії, — голова МЗС Данії
17:32 До Збройних сил України допустили постачання шведського бронетранспортера, оснащеного авіаційною гарматою
17:08 Мінʼюст продовжує “політичне переслідування” Медведчука та його дружини, — заступниця міністра юстиції
16:53 З початку вторгнення Росія обстріляла майже 2000 медичних закладів України, — ВООЗ
16:37 Сумщину атакували дронами: внаслідок обстрілу поранені двоє цивільних
16:16 Уряд Данії надасть новий пакет військової допомоги Україні
15:52 Допомога Україні від Німеччини: цього року планується передача ще двох IRIS-T та 30 танків Leopard
15:37 У Покровську з 20 серпня почнеться примусова евакуація дітей, — очільник Донецької ОВА
15:17 Прем’єр-міністр Китаю вирушить з офіційним візитом у Росію та Білорусь
14:42 У британській розвідці пояснили, з якою метою РФ блокує месенджер Signal
14:11 Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього входить
13:55 В Україні заброньовано 930 000 чоловіків, — Міноборони
13:42 Італія видала Україні росіянина, який організував схему із викрадення автомобілів
13:39 Головком доповідає: Триває захист Торецька, у Курській області досягаємо цілей
12:59 Ілон Маск говорить, що не дарував Кадирову електрофургон Tesla
12:19 Вибори в США: Трамп має 41% підтримки серед американців, Гарріс — 48%
11:58 У Башкирії РФ сталася пожежа на нафтохімічному заводі
11:40 Monobank повідомив про припинення масштабної DDOS-атаки, що тривала 3 доби

За добу 69 разів ворог обстріляв прикордоння Сумщини, чотири людини поранені

19 серпня російські війська здійснили 69 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, в результаті чого постраждали четверо цивільних осіб. 

Вівторок, 20 серпня 2024, 07:30

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

Загалом у прикордонних районах регіону зафіксовано 256 вибухів за день. Ворожі атаки охопили 11 територіальних громад.

По Краснопільській громаді ворог завдав ударів з мінометів, РСЗВ, артилерії, запустив некеровані авіаційні ракети за допомогою FPV-дронів.

У Великописарівській громаді росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА, здійснили пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптера, провели мінометний обстріл та авіаудар (КАБ), а також вели артилерійський вогонь.

Глухівська та Новослобідська громади також зазнали атак FPV-дронів з боку російської армії.

У Середино-Будській громаді два місцевих жителі були поранені внаслідок удару FPV-дронів. Також тут відбувся мінометний обстріл.

По Хотінській та Миропільській громадах російські військові завдали авіаударів за допомогою КАБів.

У Білопільській громаді росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА та завдали авіаудару КАБами.

Шалигинська громада зазнала обстрілів мінами, авіаудару КАБами та атак FPV-дронів.

В Есманьській громаді були зафіксовані атака FPV-дрона, авіаудари КАБами та скидання вибухових пристроїв з БпЛА, в результаті чого поранено двох людей.

Дружбівська громада стала ціллю для атаки FPV-дрона.

Теги: війна, вибухи, обстріл Сумщини

Межа у Telegram

Підписатись