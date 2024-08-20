За добу 69 разів ворог обстріляв прикордоння Сумщини, чотири людини поранені

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.
Загалом у прикордонних районах регіону зафіксовано 256 вибухів за день. Ворожі атаки охопили 11 територіальних громад.
По Краснопільській громаді ворог завдав ударів з мінометів, РСЗВ, артилерії, запустив некеровані авіаційні ракети за допомогою FPV-дронів.
У Великописарівській громаді росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА, здійснили пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптера, провели мінометний обстріл та авіаудар (КАБ), а також вели артилерійський вогонь.
Глухівська та Новослобідська громади також зазнали атак FPV-дронів з боку російської армії.
У Середино-Будській громаді два місцевих жителі були поранені внаслідок удару FPV-дронів. Також тут відбувся мінометний обстріл.
По Хотінській та Миропільській громадах російські військові завдали авіаударів за допомогою КАБів.
У Білопільській громаді росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА та завдали авіаудару КАБами.
Шалигинська громада зазнала обстрілів мінами, авіаудару КАБами та атак FPV-дронів.
В Есманьській громаді були зафіксовані атака FPV-дрона, авіаудари КАБами та скидання вибухових пристроїв з БпЛА, в результаті чого поранено двох людей.
Дружбівська громада стала ціллю для атаки FPV-дрона.
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