Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 29 грудня 2024 року становлять близько 785 тисяч 930 осіб, з них 1 730 осіб – за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Зокрема, було знешкоджено п’ять танків, 11 бойових броньованих машини та 42 артсистеми.

Окрім того, українські воїни знищили 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, за даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

Разом з тим, загальні втрати російської армії за весь цей час наближаються до відмітки 786 тисяч військових.