Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Зокрема, було знешкоджено п’ять танків, 11 бойових броньованих машини та 42 артсистеми.
Окрім того, українські воїни знищили 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо, за даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.
Разом з тим, загальні втрати російської армії за весь цей час наближаються до відмітки 786 тисяч військових.
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