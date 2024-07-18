Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1130 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8245 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,
- артилерійських систем – 15465 (+54) од,
- РСЗВ — 1120 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 893 (+0) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12274 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,
- спеціальна техніка ‒ 2593 (+7)
Дані уточнюються.