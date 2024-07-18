Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1130 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

  • танків ‒ 8245 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,
  • артилерійських систем – 15465 (+54) од,
  • РСЗВ — 1120 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 893 (+0) од,
  • літаків — 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12274 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2593 (+7)

Дані уточнюються.