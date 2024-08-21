Про це повідомляє Генштаб.

За даними Генерального штабу ЗСУ за добу російська армія втратила 1210 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

танків ‒ 8522 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 16542 (+21) од,
артилерійських систем – 17216 (+60) од,
засоби ППО — 928 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13902 (+38),
крилаті ракети ‒ 2442 (+4),
автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,
спеціальна техніка ‒ 2887 (+2)

Деталі оновлюються.

 