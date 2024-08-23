Внаслідок обстрілу у Гуляйполі було поранено місцевого жителя.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Згідно з його інформацією, ворог наніс 128 артилерійських ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці, Левадному та Темирівці.

Федоров зазначив, що внаслідок одного з артилерійських обстрілів 51-річний житель Гуляйполя отримав поранення.

Також російські сили здійснили чотири авіаудари по П’ятихатках, Новоандріївці, Роботиному та Левадному.

Крім того, 180 дронів різних модифікацій атакували такі населені пункти, як Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Левадне, Малинівка та Успенівка.

Протягом доби було зафіксовано п’ять обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці та Роботиному.

До ОВА надійшло сім повідомлень про пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури.