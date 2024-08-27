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26 серпня

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За добу армія Росії втратила 1280 військових, — Генштаб

Загальні бойові втрати армії в Україні з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2024 року становлять близько 610 тисяч 100 осіб, зокрема 1280 осіб — за останню добу.

Вівторок, 27 серпня 2024, 09:34

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Також Сили оборони знищили:

– російських танків 8563 (+12),

– бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19),

– артилерійських систем – 17495 (+52),

– РСЗВ – 1173 (+1),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),

– крилатих ракет ‒ 2547 (+103),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58),

– спеціальної техніки ‒ 2944 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: війна, втрати рф, Генштаб

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