За добу армія Росії втратила 1280 військових, — Генштаб

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.
Також Сили оборони знищили:
– російських танків 8563 (+12),
– бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19),
– артилерійських систем – 17495 (+52),
– РСЗВ – 1173 (+1),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
– крилатих ракет ‒ 2547 (+103),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58),
– спеціальної техніки ‒ 2944 (+3).
Дані уточнюються.
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