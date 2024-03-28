Про це повідомляє  Генштаб.

Як зазначається, з початку повномасштабного російського вторнення війська рф втратили:

  • особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб,
  • танків ‒ 6914 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21) од,
  • артилерійських систем – 10963 (+32) од,
  • РСЗВ – 1021 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 729 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2017 (+2),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1800 (+6) 

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