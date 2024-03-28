Про це повідомляє Генштаб.
Як зазначається, з початку повномасштабного російського вторнення війська рф втратили:
- особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб,
- танків ‒ 6914 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21) од,
- артилерійських систем – 10963 (+32) од,
- РСЗВ – 1021 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 729 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6)
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