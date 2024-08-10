Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.08.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 589700 (+1160) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8441 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 16350 (+9) од,
артилерійських систем / artillery systems – 16605 (+69) од,
РСЗВ / MLRS – 1143 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 918 (+2) од,
літаків / aircraft – 366 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 327 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13372 (+47),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2425 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22453 (+82) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2789 (+20)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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