У неділю, 24 листопада, запланований імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

“Сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу”, — йдеться у повідомленні.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб.

Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

“На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 8 500 МВт/год та потужністю 711 МВт”, — зазначили у міністерстві.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 39 358 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.