Про це повідомляє Міністерство енергетики.
“Сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу”, — йдеться у повідомленні.
Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб.
Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.
“На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 8 500 МВт/год та потужністю 711 МВт”, — зазначили у міністерстві.
Минулої доби енергетики відновили живлення для 39 358 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
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