Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.

Про це пише The Associated Press із посиланням на речника кампанії Кевіна Муньоса.

Видання зазначає, що “Гарріс б’є рекорди зі збору коштів” після приголомшливого рішення Байдена не балотуватися на наступний термін.

Загалом команда Гарріс зібрала понад 81 мільйон доларів протягом 24 годин, повідомив у понеділок речник кампанії Муньос.

Ця величезна сума, яка включає гроші, зібрані в рамках кампанії, Національним комітетом Демократичної партії та спільними комітетами зі збору коштів, є найбільшою сумою за 24 години, про яку повідомляла будь-яка зі сторін у кампанії 2024 року. Кампанія Гарріс заявила, що це найбільша одноденна сума в історії США.

“Історичний потік підтримки віцепрезидентки Гарріс представляє саме ту енергію та ентузіазм, які перемагають на виборах”, — сказав Муньос.

Видання зазначає, що це ставить Гарріс у домінуючу позицію, яка дозволить їй отримати офіційну номінацію від Демократичної партії на посаду президента на національному з’їзді наступного місяця, якщо не раніше.

АР додає, що величезний фінансова підтримка також гарантує, що Гарріс та її союзники можуть конкурувати з Дональдом Трампом, який за останні тижні зібрав приголомшливі суми на тлі боротьби за повернення до Білого дому після численних позовів і замаху.