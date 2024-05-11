Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За добу українські сили знищили на фронті 15 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин та 55 артилерійських систем. Також вдалося ліквідувати одну російську систему протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню.
Також за добу знищено:
- артилерійських систем – 55 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 одиниці,
- крилатих ракет – 1 шт.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 одиниці,
- спеціальна техніка ‒ 9 одиниць.
- На фронті тривають бої за населені пункти у “сірій зоні”, – Генштаб
- Генштаб ЗСУ повідомляє про 5 атак на новому напрямку у Харківській області — Слобожанському
- ЗСУ на Авдіївському напрямку збили Су-25