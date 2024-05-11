За добу бойові втрати противника орієнтовно склали близько 1 320 осіб, а загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 481 030 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу українські сили знищили на фронті 15 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин та 55 артилерійських систем. Також вдалося ліквідувати одну російську систему протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню.

Також за добу знищено:

артилерійських систем – 55 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 одиниці,

крилатих ракет – 1 шт.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 одиниці,

спеціальна техніка ‒ 9 одиниць.