Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Фейсбуці.

“За 18 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Мирнограді, Торецьку і Розливі. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення”, – написав очільник ОВА.

Згідно з оприлюдненою ним інфографікою, загалом від початку повномасштабного вторгнення в області загинули 2164 людини та 5675 осіб дістали поранення. Загальна кількість жертв вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як повідомлялося раніше, ввечері 18 серпня армія РФ обстріляла селище Розлив Великоновосілківської громади Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула і одна поранена.