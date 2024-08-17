Станом на ранок 17 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 598 180 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, за добу російське військо втратило 1 230 військових.

Також українські захисники за добу знищили п’ять танків, 12 бойових броньованих машин та 58 артилерійських систем.

Крім того, українські воїни ліквідували одну РСЗВ, один засіб ППО, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети.

Також знищено 65 одиниць автотехніки та 15 одиниць спецтехніки.