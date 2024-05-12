За добу, 12 травня, станом на 18:00 ворог завдав за добу шість ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У відповідь авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному артилерійському засобу, одній станції радіоелектронної боротьби, одному пункту управління БпЛА та 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Оперативна ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 30 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Воздвиженка, Вовче, Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Григорівка, Новий, Андріївка та південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Урожайне та Старомайорське Донецької області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Твердохлібове Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Виїмка, Роздолівка, Переїзне Донецької області.

На Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Липці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ Харківської області.