

Про це у Facebook повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням 129 ракет, 81 авіаційний удар, задіявши 116 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 156 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню», — зазначається у повідомленні.

За даними Генштабу, минулої доби РФ завдавала авіаударів у районах населених пунктів Колісниківка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Петрівка, Олександропіль, Селидове, Єгорівка, Вугледар, Тягинка, Токарівка, Садове, Одрадокам’янка.

«Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури», — поінформували у пресслужбі.

На Харківському напрямку РФ продовжувала наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу становила 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 20 атак окупантів у районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 7 штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку РФ здійснила 22 штурмові дії у напрямку Водяного, Вугледара та поблизу Пречистівки й під час штурмів активно задіювала бронетехніку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка — без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не було виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

«Ворог на всіх напрямках не припиняє спроби штурмів позицій українських захисників, задіює для цього значні сили. Незважаючи на це наші воїни продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат», — заявили у Генштабі.