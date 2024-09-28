Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинули 118 керованих авіабомб, здійснили 5081 обстріл.

Російські війська завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Прогрес, Яструбщина, Комарівка, Студенок, Мелячиха, Біловоди, Ходине, Бунякине, Башкирівка, Харків, Синьківка, Кучерівка, Куп’янськ Вузловий, Ківшарівка, Твердохлібове, Нове, Серебрянка, Новомаркове, Дружба, Костянтинівка, Бересток, Гірник, Трудове, Богоявленка, Новодарівка, Зелене Поле, Лобкове, Новотимофіївка, Федорівка, Темирівка, Ясна Поляна і Херсон.

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Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки росіян, знищили два командні пункти та уразили дві артилерійські системи.

За інформацією Генштабу, на Харківському напрямку сталися шість ворожих атак у районах Вовчанська і Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу сталися 19 атак російських військ. Сили оборони відбивали штурмові дії загарбників у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Акцент робив біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового.

На Краматорському напрямку російська армія дев’ять разів атакувала в районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські війська зупинили 47 штурмових і наступальних дій армії РФ у бік Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового і Новоторецького. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новоторецького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 13 штурмів позицій Сил оборони неподалік Вугледара, Богоявленки, Водяного та Катеринівки. Ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків російські війська отримали відсіч, загалом провели три атаки. Для авіаударів війська РФ використав понад 10 керованих авіабомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції українських військ двічі, отримали відсіч і зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлені.