Протягом доби 18 січня зафіксовано 199 бойових зіткнень з росіянами на фронті, з них 98 лише на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової та Піщаного на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено два штурми противника.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 – із реактивних систем залпового вогню.