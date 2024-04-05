На фронті за добу зафіксували 72 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських підрозділів та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку сили РФ не проводили штурми.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російські солдати намагалися прорвати українську оборону.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили більше 10 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де російська армія намагалася покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де за підтримки авіації війська окупантів намагалися вибити українські позиції із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати агресора в районах населених пунктів Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка Донецької області, де він, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку протягом доби противник, за підтримки авіації, здійснив 1 невдалу спробу атакувати українські позиції в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонському напрямку сили РФ не відмовляються від наміру вибити позиції ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби російські війська здійснили 14 безуспішних атак на позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.