Про це повідомили у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Він зазначив, що на Харківському напрямку відбулися 2 російські атаки в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку Силам оборони вдалося відбили 15 атак поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.
Зокрема росіяни 5 разів атакували у бік Лозової.
На Лиманському напрямку було відбито 11 штурмів у районах восьми населених пунктів, найбільше бойових зіткнень відбулося біля Макіївки та Новосадового.
На Сіверському напрямку українці відбили 7 атак ворогів поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.
На Краматорському напрямку росіяни атакували 12 разів, найбільше в районах Іванівського і Часового Яру.
На Торецькому напрямку Росія за допомогою авіації здійснила 15 атак.
На Покровському напрямку ЗСУ відбила 53 ворожі атаки. Найактивніше окупанти нападали поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та в бік Зеленого Поля.
На Курахівському напрямку Силам оборони вдалось відбили 20 спроб росіян просунутися біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.
На Времівському напрямку російська армія здійснила 6 атак в бік Вугледара, Роздольного та Урожайного, штурмувала позиції Сил оборони, висуваючись із боку Володимирівки.
На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках «оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, ворог штурмових і наступальних дій не проводив». Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки та П’ятихаток.
У повідомленні додали додав, що окупанти протягом минулої доби завдали по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Також було здійснено 67 авіаційних ударів з боку РФ. Зокрема застосували 79 керованих авіабомб. Загалом росіяни здійснили 4 483 обстріли, 176 із них із реактивних систем залпового вогню.
- Уряд США прокоментував позицію стосовно підтримки України у контексті подій на Курщині
- Російська армія відчуває серйозний дефіцит людських ресурсів на Курщині
- За добу армія РФ здійснила 317 атак на населені пункти Запорізької області