Про це повідомили у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Він зазначив, що на Харківському напрямку відбулися 2 російські атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Силам оборони вдалося відбили 15 атак поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

Зокрема росіяни 5 разів атакували у бік Лозової.

На Лиманському напрямку було відбито 11 штурмів у районах восьми населених пунктів, найбільше бойових зіткнень відбулося біля Макіївки та Новосадового.

На Сіверському напрямку українці відбили 7 атак ворогів поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 12 разів, найбільше в районах Іванівського і Часового Яру.

На Торецькому напрямку Росія за допомогою авіації здійснила 15 атак.

На Покровському напрямку ЗСУ відбила 53 ворожі атаки. Найактивніше окупанти нападали поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та в бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Силам оборони вдалось відбили 20 спроб росіян просунутися біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.

На Времівському напрямку російська армія здійснила 6 атак в бік Вугледара, Роздольного та Урожайного, штурмувала позиції Сил оборони, висуваючись із боку Володимирівки.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках «оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, ворог штурмових і наступальних дій не проводив». Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки та П’ятихаток.

У повідомленні додали додав, що окупанти протягом минулої доби завдали по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Також було здійснено 67 авіаційних ударів з боку РФ. Зокрема застосували 79 керованих авіабомб. Загалом росіяни здійснили 4 483 обстріли, 176 із них із реактивних систем залпового вогню.