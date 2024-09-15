У суботу, 14 вересня, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети, а також 63 авіаудари, скинувши 128 КАБів. Крім цього, здійснив 4657 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Новоторецьк, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка, Михайлівка та Маринівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак біля Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Золотої Ниви, Катеринівки та Вугледара.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази, біля Часового Яру та Андріївки. На Оріхівському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах П’ятихатки та Лобкове.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ подекуди застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

За даними Генштабу, за минулу добу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника, одного удару завдано по пункту управління, а також уразили одну артилерійську систему та понтонний міст окупантів.