За минулу добу, 19 жовтня, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних (п’ять ракет), 81 авіаційний удар, скинувши 155 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3500 обстрілів, з них 91 – з РСЗВ. На фронті зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, впродовж суботи авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали п’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 27 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки.

На Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Андріївки, Предтечиного та Ступочок.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись поблизу Малої Токмачки.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

“Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 46 авіаударів, скинувши при цьому 72 КАБ”, – додали в Генштабі.

Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також знешкоджено 12 танків, 39 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 41 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки ворога.