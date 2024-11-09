Ситуація на фронті залишається складною. Російські війська, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакують позиції Сил оборони. Загалом, за минулу добу, на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення, з них 40 — на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що 8 листопада противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 82 авіаудари, скинувши 137 КАБ. Крім цього, здійснив 4345 обстрілів, зокрема, 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1333 дрони-камікадзе.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Водолаги, Стецьківка, Хотінь, Журавка, Краснопілля, Новослобідське, Сваркове, Біловоди Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове, Богуславка Харківської області; Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Зоряне, Балаган, Олександропіль, Курахове, Велика Новосілка, Ясна Поляна, Сухі Яли Донецької області; Лобкове, Новодарівка Запорізької області; Українка, Михайлівка, Одрадокам’янка, Токарівка, Понятівка Херсонської області”, — йдеться у повідомленні.

У відповідь ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів та два командних пункти російських загарбників.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив десять атак неподалік населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка. На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Новоандріївки та Новоданилівки. На Харківському напрямку ворог із застосованням бомбардувальної авіації п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. На Придніпровському напрямку за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог тричі без успіху атакував позиції наших оборонців.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Бондарного. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.