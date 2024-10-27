Ситуація на фронті залишається складною — противник безупинно атакує позиції українських сил. Сили оборони стримують натиск окупантів і завдають ворогу відчутних втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 208 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1600 дронів-камікадзе.

У відповідь авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО та дві гармати противника.

Згідно зі зведенням Генштабу, триває операція в Курській області.

“Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 30 авіударів 45 КАБами по власній території”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак у бік Торецька та Щербинівки. На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував наші позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. На Придніпровському напрямку війська РФ п’ять разів безуспішно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських загарбників поблизу Білогорівки. На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз безуспішно штурмували позиції наших воїнів.