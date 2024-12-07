Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському та Курахівському напрямках, де за добу, 6 грудня, зафіксовано 48 та 35 боєзіткнень відповідно.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що минулої доби росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також десять авіаударів, скинувши 36 КАБів. Також противник здійснив близько 4000 обстрілів, з них 143 — із реактивних систем залпового вогню.

“Агресор завдавав авіаударів по населених пунктах Новоєгорівка, Константинополь, Дачне, Одрадне, Запоріжжя, Новопавлівка та Новосілка”, — уточнює Генштаб.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку відбито 48 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Жовте та Чумацьке.

На Курахівському напрямку противник 35 разів атакував поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.

На Времівському напрямку ЗСУ відбили 21 штурм поблизу населених пунктів Успенівка, Костянтинопольське, Роздольне, Новодарівка та Новосілка.

На Лиманському напрямку противник атакував 14 разів неподалік Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів.

На Торецькому напрямку росіяни атакували дев’ять разів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного.

На Харківському напрямку окупанти п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги й Козачої Лопані.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу населених пунктів Біла Гора та Ступочки.

На Придніпровському напрямку противник тричі зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українських сил.

На Оріхівському напрямку для росіян закінчилась невдачею спроба атаки на українські позиції в напрямку Новоданилівки.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

Щодо ситуації на Курщині, то за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники відбили 14 російських атак.