Російська армія, маючи перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує українські позиції. Зокрема на Покровському напрямку Сили оборони відбили майже 90 атак.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Там також наголосили, що українські захисники дають Росії відсіч, від так за добу російська армія втратила ще 1650 військових. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 828 470 солдатів.

За уточненою інформацією, 24 січня Росія атакувала українські позиції та населені пункти два ракетними ударами із застосуванням трьох ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 56 КАБ. Крім цього, здійснила понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 155 — із реактивних систем залпового вогню та використала 1410 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Козача Лопань Харківської області; Новоданилівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще одинадцять інших “важливих об’єктів” російської армії. Також українські військові знешкодили 7 танків, 37 бойових бронемашин, 14 артсистем, 51 БпЛА, 2 крилаті ракети та 79 автомобілів.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Харківському напрямку РФ двічі намагалася прорвати оборонні рубежі поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 14 російських атак. Українські військові відбивали штурми неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 16 разів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське.

На Краматорському напрямку відбулося 43 атаки у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

На Торецькому напрямку 20 російських атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 88 штурмів РФ у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку відбулося три атаки РФ в напрямку Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку російські війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три наступи РФ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

У Курській області Росія завдала 38 авіаударів, скинувши при цьому 50 КАБів, здійснила 436 обстрілів, в тому числі 15 з РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмів.