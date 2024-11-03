За минулу добу, 2 листопада, на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення. Найбільш активні дії росіяни ведуть на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Впродовж суботи, 2 листопада, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 69 авіаударів, зокрема, задіяв одну ракету та скинув 114 КАБів. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 112 — із реактивних систем залпового вогню.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Юнаківка, Журавка, Басівка Сумської області; Слатине, Козача Лопань, Малі Проходи, Піщане, Синьківка, Голубівка, Терни Харківської області; Торецьк, Курахове, Іллінка, Успенівка, Богоявленка, Максимівка, Велика Новосілка Донецької області, Лобкове, Новодар’ївка, Мала Токмачка, Юрківка Запорізької області”, — йдеться у повідомленні.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

Ситуація на напрямках

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув шість КАБів.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 штурмів наших позицій в районі Трудового та Максимівки.

На Харківському напрямку, за підтримки авіації, ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Торецькому напрямку, також за підтримки авіації, росіяни здійснили вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противника була спрямована на Торецьк.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника у районах Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Предтечиного.

На Оріхівському напрямку росіяни, активно залучаючи авіацію, атакували у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.