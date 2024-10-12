За минулу добу на фронті відбулося 169 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що 11 жовтня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 110 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 155 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1530 дронів-камікадзе.

У відповідь авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили два ворожих пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника.

Ситуація на напрямках

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне.

На Куп’янському напрямку відбулось 23 атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів, Зарічного, Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

На Времівському напрямку ворог здійснив 15 штурмів наших позицій в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, Новодарівка, Левадне та Ольгівське. Противник активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки. Більшість з них наші захисники відбивали в районі Торецька.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів у районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках ворог наступальних/штурмових дій не проводив.

“Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. За минулу добу російські літаки завдали 18 авіударів 23-ма КАБами по власній території”, — додали в Генштабі ЗСУ.