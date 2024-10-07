Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Гончарне, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Зеленівка, Садове, Нововоронцовка, Милове, Зеленівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське та місто Херсон”, — йдеться у повідомленні.