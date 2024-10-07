Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Гончарне, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Зеленівка, Садове, Нововоронцовка, Милове, Зеленівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське та місто Херсон”, — йдеться у повідомленні.
Російські війська поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, житлові квартали населених пунктів. Зокрема пошкоджені багатоповерхівка і 25 приватних будинків.
Також росіяни пошкодили газогін, гаражне приміщення, автобус і приватні автомобілі.
За інформацією очільника ОДА, через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.
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