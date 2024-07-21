За добу поліція задокументувала 2652 удари по лінії фронту та житловому сектору. На Торецьк росіяни скинули 13 авіабомб КАБ-250. Також місто перебувало під обстрілом артилерії. Двоє мешканців травмовані, пошкоджено три багатоквартирних і шість приватних будинків, торгове приміщення, об’єкт транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці зазначили, що по Лиману ворог також вдарив чотирма бомбами «КАБ-250», внаслідок чого було поранено цивільну особу, пошкоджено заклад освіти, офісне приміщення, аптеку та газопровід. У Роздольному внаслідок потрійного авіаудару бомбами КАБ-250 пошкоджено 15 домівок і п`ять авто.

По Покровську та Першому Травня російські війська випустили 11 ракет із ЗРК “С-300”, руйнувань зазнали дев`ять будівель і 19 цивільних автомобілів. У Селидовому внаслідок удару дроном поранено мирного жителя, пошкоджено АЗС та цивільне авто. Селище Ямпіль на Донеччині росіяни атакували з артилерії – травмували людину, пошкодили три приватних оселі. Двоє поранених людей – у Часовому Яру, ще один мешканець – в Сіверську.

Загалом протягом доби обстрілів зазнали міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селища Дробишеве, Новоекономічне, Ямпіль, села Вовченка, Діброва, Зоря, Новий Комар, Олександро-Калинове, Перше Травня, Роздольне.

За даними Нацполіції, пошкоджено 83 цивільних об’єкти – 35 житлових будинків, заклади освіти, підприємства, адмінбудівлі, магазини, АЗС, аптеку, транспортну й критичну інфраструктуру, 25 автомобілів.