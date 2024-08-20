Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

За останню добу російська армія втратила 1330 солдатів.

Щодо техніки, росіяни зазнали таких втрат:

  • танків ‒ 8518 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
  • артилерійських систем – 17156 (+52) од,
  • РСЗВ – 1166 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2885 (+22).

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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