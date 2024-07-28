Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати живої сили, яких ворог зазнав на українській землі, нині сягають приблизно 574 690 осіб. Крім особового складу, окупаційні війська втратили 51 артилерійську систему, 21 бойову броньовану машину, 13 танків, дві РСЗВ та один засіб ППО.
Також повідомляють про збиття у небі двох російських крилатих ракет і 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Крім того, українські сили спалили ще 72 одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн.
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