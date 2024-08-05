Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1180 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 8417 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 16286 (+31) од,
  • артилерійських систем — 16345 (+69) од,
  • РСЗВ — 1138 (+0) од,
  • засоби ППО — 910 (+0) од,
  • літаків — 365 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13122 (+24),
  • крилаті ракети — 2414 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22094 (+68) од,
  • спеціальна техніка — 2737 (+3).

Дані уточнюються.