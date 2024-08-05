Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1180 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 8417 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 16286 (+31) од,
- артилерійських систем — 16345 (+69) од,
- РСЗВ — 1138 (+0) од,
- засоби ППО — 910 (+0) од,
- літаків — 365 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13122 (+24),
- крилаті ракети — 2414 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22094 (+68) од,
- спеціальна техніка — 2737 (+3).
Дані уточнюються.