Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1230 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8313 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,
  • артилерійських систем – 15804 (+45) од,
  • РСЗВ – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 904 (+2) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2661 (+11).

Дані уточнюються.