Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1230 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8313 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,
- артилерійських систем – 15804 (+45) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 904 (+2) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),
- крилаті ракети ‒ 2402 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2661 (+11).
Дані уточнюються.