Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1 220 військових.
Також українські захисники за добу знищили шість танків, 13 бойових броньованих машин та 58 артилерійських систем.
Також було ліквідовано один гелікоптер, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 одиниця автотехніки та 11 одиниць спецтехніки.
- За добу було ліквідовано 1160 солдатів РФ, – Генштаб
- ЗСУ ліквідували 1140 солдатів РФ за добу, – Генштаб
- За минулу добу зафіксовано 90 бойових зіткнень, – Генштаб