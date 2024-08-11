Станом на ранок 11 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 590 920 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1 220 військових.

Також українські захисники за добу знищили шість танків, 13 бойових броньованих машин та 58 артилерійських систем.

Також було ліквідовано один гелікоптер, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 одиниця автотехніки та 11 одиниць спецтехніки.