Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1100 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 8266 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 15963 (+46) од,
- артилерійських систем — 15586 (+44) од,
- РСЗВ — 1121 (+0) од,
- засоби ППО — 896 (+1) од,
- літаків — 362 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12402 (+52),
- крилаті ракети — 2401 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21036 (+68) од,
- спеціальна техніка — 2616 (+9).
Дані уточнюються.