Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1100 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 8266 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 15963 (+46) од,
  • артилерійських систем — 15586 (+44) од,
  • РСЗВ — 1121 (+0) од,
  • засоби ППО — 896 (+1) од,
  • літаків — 362 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12402 (+52),
  • крилаті ракети — 2401 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21036 (+68) од,
  • спеціальна техніка — 2616 (+9).

Дані уточнюються.