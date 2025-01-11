Масові обшуки у справах про виїзд ухилянтів: поліція оголосила підозри 60 фігурантам і ліквідувала 50 схем перетину кордону.

Про це повідомляє Нацполіція.

Серед виявлених оборудок — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему “Шлях” та інші.

Серед фігурантів — керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи.

Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон.

Серед найпопулярніших пропозицій – перейти кордон поза межами пунктів пропуску – лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.

За словами поліції, потенційних “клієнтів” підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали. Такі “послуги” коштували їм від 5 до 22 тисяч доларів – залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках – виводили в офшори.

Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті.

Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.