84 000 людей і 20 000 транспортних засобів перетнули кордони ЄС і Молдови на заході України (в Чернівецькій області) 11 травня.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними прикордонників, з України минулої доби виїхали 47 тисяч людей. Зокрема, 29 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

“До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України. Оформлено 50 вантажівок з гуманітарною допомогою”, – йдеться у дописі. Прикордонники нагадали, що для пропуску повнолітніх громадян України через кордон необхідні закордонні паспорти або інші документи, передбачені законодавством та міжнародними договорами, згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 1995 року.

Раніше стало відомо, що на українсько-румунському кордоні співробітники Держприкордонслужби затримали шістьох порушників, які мали сплатити організаторові від $4000 до $8000 за незаконний перетин кордону.

Згідно з повідомленням речника ДПСУ Андрія Демченка, протягом періоду воєнного стану було зафіксовано понад 30 смертей осіб, які намагалися перетнути кордон, зокрема через гірські річки.