Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Зокрема, минулої доби, 17 січня, на фронті було знешкоджено 13 бойових броньованих машин та 21 артилерійська система.

Окрім того, українські воїни знищили 13 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня та 69 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, за майже три роки війни Росія втратила близько 6 тис. елітних військовослужбовців. Йдеться про кадрових військових “з найбільш боєздатних підрозділів” ПДВ (повітряно-десантні війська), морської піхоти, спецназу й військових пілотів.