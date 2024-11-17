За минулу добу, 16 листопада, російські війська 17 разів атакували населені пункти Донеччини. В області пошкоджено приватні будинки, кілька підприємств, адмінбудівлі. Загиблих та поранених немає.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

За даними очільника ОВА, у Ганнівці Курахівської громади пошкоджено приватні будинки. У Покровську пошкоджено крамницю, також пошкоджено будинок в Успенівці та будинок у Шевченку.

Краматорський район

Як зазначив Філашкін, у Лимані пошкоджено три багатоповерхівки й адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 18 будинків. У Костянтинівці пошкоджено вісім приватних будинків, багатоповерхівку, три підприємства; в Іванопіллі пошкоджено десять приватних будинків і адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і культова споруда.

Очільник ОВА також додав, що з лінії фронту було евакуйовано 159 людей, у тому числі 10 дітей.