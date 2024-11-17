Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
За даними очільника ОВА, у Ганнівці Курахівської громади пошкоджено приватні будинки. У Покровську пошкоджено крамницю, також пошкоджено будинок в Успенівці та будинок у Шевченку.
Краматорський район
Як зазначив Філашкін, у Лимані пошкоджено три багатоповерхівки й адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 18 будинків. У Костянтинівці пошкоджено вісім приватних будинків, багатоповерхівку, три підприємства; в Іванопіллі пошкоджено десять приватних будинків і адмінбудівлю.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і культова споруда.
Очільник ОВА також додав, що з лінії фронту було евакуйовано 159 людей, у тому числі 10 дітей.
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