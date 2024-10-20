Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українським військовим вдалося знищити:
- танки — 9047 (+12 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 18 111 (+39);
- артилерійські системи — 19 565 (+17);
- РСЗВ — 1232;
- засоби ППО — 978;
- літаки — 369;
- гелікоптери — 329;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 287 (+57);
- крилаті ракети — 2624 (+1);
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 26 987 (+41);
- спеціальну техніку — 3 476 (+3).
Нагадаємо, у вересні російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені 2024 року став найбільш смертоносним для армії РФ.
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