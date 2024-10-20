Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2024 року становлять близько 678 тисяч 520 осіб, зокрема за минулу добу – ще 1340 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українським військовим вдалося знищити:

танки — 9047 (+12 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 18 111 (+39);

артилерійські системи — 19 565 (+17);

РСЗВ — 1232;

засоби ППО — 978;

літаки — 369;

гелікоптери — 329;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 287 (+57);

крилаті ракети — 2624 (+1) ;

кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 26 987 (+41);

спеціальну техніку — 3 476 (+3).

Нагадаємо, у вересні російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені 2024 року став найбільш смертоносним для армії РФ.