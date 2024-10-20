Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українським військовим вдалося знищити:

  • танки —  9047 (+12 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 18 111 (+39);
  • артилерійські системи — 19 565 (+17);
  • РСЗВ — 1232;
  • засоби ППО — 978;
  • літаки — 369;
  • гелікоптери — 329;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 287 (+57);
  • крилаті ракети — 2624 (+1);
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  26 987 (+41);
  • спеціальну техніку — 3 476 (+3).

Нагадаємо, у вересні російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені 2024 року став найбільш смертоносним для армії РФ.

  • Росіяни намагаються прорватися у Курахівку та Гірник на Донеччині, – DeepState
  • Країнам НАТО слід прийняти нову реальність через агресивні дії РФ, – Міноборони Латвії
  • Моделювання можливого нападу РФ на НАТО: які країни опиняться під найбільшою загрозою