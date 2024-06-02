Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу 509860 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7765 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
  • артилерійських систем –  13233 (+49) од,
  • РСЗВ – 1089 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 821 (+6) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+38),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2195 (+14).