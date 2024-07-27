Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Також Сили оборони України знищили 8331 (+11) російський танк, бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24), артилерійських систем – 15885 (+45), РСЗВ – 1125 (+0), засобів ППО ‒ 905 (+1), літаків – 363 (+0), гелікоптерів – 326 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53), крилатих ракет ‒ 2403 (+1), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86), спеціальної техніки ‒ 2671 (+3).
Дані уточнюються.
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