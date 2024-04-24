Упродовж минулої доби російські сили завдали 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, близько 76 разів обстріляли позиції українських підрозділів та населені пункти з реактивних систем залпового вогню. На фронті зафіксовано 101 боєзіткнення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Куп’янськ, Глушківка, Білогорівка Луганської області; Іванівка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Селидове, Карлівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне, Красногорівка та Побєда Донецької області і Кринки на Херсонщині”, — повідомляють в командуванні.

Сили РФ обстріляли з артилерії більше 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку російські підрозділи 5 разів атакували українські позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські сили відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де російські військові за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські сили відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де війська окупантів намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де вона за підтримки авіації 24 рази намагалася прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації 5 разів атакували позиції українських сил в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські війська не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом доби за підтримки авіації здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу армії РФ.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інших важливих об’єктах російських сил.