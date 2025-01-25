Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 650 окупантів та 14 артилерійських систем.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 828 470 (+1650) осіб;

– танків – 9 859 (+7) од;

– бойових броньованих машин – 20 545 (+37) од;

– артилерійських систем – 22 309 (+14) од;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 213 (+51) од;

– крилаті ракети – 3 053 (+2) од;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 35 071 (+79) од.