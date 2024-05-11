Внаслідок вчорашньої серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське.

У п’ятницю, близько 12:50, ворог обстріляв с. Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.

Пізно ввечері, о 23:40, ворог вдарив по с. Липці Харківського району. За інформацією Синєгубова, внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.

У ніс на суботу, 11 травня, відбувся артобстріл с. Одноробівка богодухівського району. Внаслідок атаки ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків, автівку.

Загалом за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Берестове Харківської області. На Слобожанському напрямку відбили дев’ять атак, зокрема у районах н.п. Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та інших Харківської області.