Протягом минулої доби в Україні ліквідували 1160 російських солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також було знищено 14 танків, 31 бойову броньовану машину, 64 артсистем та 7 РСЗВ.

Окрім того, українські військові ліквідували 2 засоби ППО, 65 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 96 одиниць автомобільної техніки, а також 1 одиницю спецтехніки.