Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також було знищено 14 танків, 31 бойову броньовану машину, 64 артсистем та 7 РСЗВ.
Окрім того, українські військові ліквідували 2 засоби ППО, 65 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 96 одиниць автомобільної техніки, а також 1 одиницю спецтехніки.
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