Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також протягом минулої доби українська армія знешкодила 7 танків, 33 бойових броньованих машини, 34 артсистеми та 2 РСЗВ.

Окрім того, українські військові ліквідували 1 засіб ППО, 73 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної техніки та 22 одиниці спецтехніки.