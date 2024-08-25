Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

За його даними, У Кураховому Покровського району поранено три людини, пошкоджено будинок. Також пошкоджено будинок в Успенівці й господарчу споруду в Гірнику. В Українську Селидівської громади поранено людину. У Гродівській ТГ зруйновано 7 будинків. У Котлиному Покровської ТГ одна людина загинула й одна поранена.

У Краматорську поранення дістали дві людини, пошкоджено готель, приватні будинки та багатоповерхівки. У Торському Лиманської ТГ зруйновано вісім будинків. У Костянтинівці п’ятеро людей загинули й шестеро поранені, пошкоджено три приватні будинки, три багатоповерхівки, п’ять торгових павільйонів і газогін.

У Торецьку Бахмутського району одна людина загинула і двоє поранених, пошкоджено п’ять будинків. У Часовоярській ТГ пошкоджені сім приватних будинків, багатоповерхівка, промислова будівля і господарча будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

За інформацією Філашкіна, з лінії фронту евакуйовано 2738 людей, у тому числі 269 дітей.